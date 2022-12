Le numérique prend ses quartiers Salle ALBERT CAMUS – Place de la république

Le numérique prend ses quartiers Salle ALBERT CAMUS – Place de la république, 1 décembre 2022, . Le numérique prend ses quartiers Jeudi 1 décembre, 01h00 Salle ALBERT CAMUS – Place de la république Venez tester les métiers du numérique le 1er décembre à la salle Albert Camus de Cugnaux. Toulouse Métropole Emploi, le Relais Entreprises Emploi de Cugnaux et leurs partenaires […] Salle ALBERT CAMUS – Place de la république Salle ALBERT CAMUS – Place de la république, Cugnaux [{« link »: « http://www.emploi-tme.fr »}] Venez tester les métiers du numérique le 1er décembre à la salle Albert Camus de Cugnaux. Toulouse Métropole Emploi, le Relais Entreprises Emploi de Cugnaux et leurs partenaires organisent un événement de découverte des métiers du numérique. Au programme : • 13 ateliers du niveau débutant jusqu’au niveau avancé pour tester les différentes familles de métiers (réalité virtuelle, programmation, cybersécurité, web design)

• 3 mini-conférences pour échanger avec des professionnels autour de la reconversion, du numérique responsable ou encore des entreprises du numérique solidaires

• Un pôle information & orientation, pour trouver la formation qui correspond à votre projet

• Un job dating de 14h à 17h00 avec la possibilité de bénéficier d’un speed coaching par Pôle Emploi En complément, retrouvez le Relais mobile devant la salle A. Camus pour des animations autours du numérique sur toute la durée de l’événement. Retrouvez toutes les informations et le programme de l’évènement sur www.emploi-tme.fr

