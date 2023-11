Réunion publique PLUI-H Salle Albert Camus Réunion publique PLUI-H Salle Albert Camus, 5 décembre 2023, . Réunion publique PLUI-H Mardi 5 décembre, 01h00 Salle Albert Camus Les travaux sur le PLUi-H avancent ! Assistez à la réunion publique le mardi 5 décembre 2023 à partir de 18h30, salle Albert Camus. Nous vous présenterons les futures Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLUi-H qui définissent les intentions d’aménagement de la ville sur un secteur à enjeux. Ces OAP portent sur des secteurs à vocation d’habitat mais également d’économie. Salle Albert Camus Salle Albert Camus, Cugnaux [{« type »: « email », « value »: null}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

latitude longitude 43.536117;1.348312

