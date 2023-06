Réunion publique : bilan des trois ans de mandat Salle Albert Camus, 29 juin 2023, .

Depuis trois ans, l’équipe municipale s’engage auprès des Cugnalaises et Cugnalais pour une ville plus solidaire, plus participative et plus écologique.

Au quotidien, et grâce à des partenariats renforcés avec les institutions et les acteurs associatifs du territoire, l’engagement de Monsieur le Maire et de son équipe s’articule autour de trois piliers que sont l’amélioration du vivre-ensemble, la transition écologique, la justice sociale et la santé.

Une réunion publique sur le bilan de ces trois années passées à vos côtés aura lieu le 29 juin prochain à 18h.

Au programme, une présentation du bilan et des perspectives à venir. Cette réunion sera clôturée par un apéritif.

Salle Albert Camus Salle Albert Camus, Cugnaux

