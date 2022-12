Ramène ton talent Salle Albert CAMUS

Le conseil municipal des jeunes de Cugnaux organise son concours scène ouverte « Ramène ton talent » le vendredi 3 février 2023 de 20h30 à 23h à la salle Camus Entrée libre.

« Ramène ton talent »

le vendredi 3 février 2023

de 20h30 à 23h à la salle Camus

Entrée libre.

Cette soirée est l’occasion de présenter votre passion : scolarisé du CM2 à la terminale que tu sois magicien, musicien, danseur, chanteur, comique ou autre inscrits toi à partir du 15 JANVIER.

LOS A GAGNER ! Inscriptions à la Boit’J ou auprès des directeurs des Alae primaires, et CLAC du collège.

Fiche d’inscription à remplir .

Venez nombreux !

