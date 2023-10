Thé dansant Salle Albert Camus – 1 place de la République (en face La Poste) Thé dansant Salle Albert Camus – 1 place de la République (en face La Poste), 13 octobre 2023, . Thé dansant Vendredi 13 octobre, 02h00 Salle Albert Camus – 1 place de la République (en face La Poste) Depuis quelques années, le pôle Seniors organise des thés dansants ouverts à tous. L’ouverture des portes se fera dès 13h30

L’orchestre Marc Moreau viendra animer cet après-midi.

L’occasion de partager un beau moment de convivialité. Pour stationner, les parkings autour de la place de la République seront disponibles et gratuits (parking de la Mairie, l’école Jean Jaurès, Place de l’église, Place de l’Europe, gymnase Léo Lagrange, cuisine centrale et Quai des Arts). Toute l’équipe de la Coupe d’or espère vous y retrouver nombreux.

La piste de danse vous attend ! Vous pouvez vous pré inscrire auprès de la Coupe d'or dès à présent.

