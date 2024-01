Olivier de Robert Salle Albert Bourson | Norroy-le-Veneur Norroy-le-Veneur, samedi 27 janvier 2024.

Olivier de Robert Auteur et conteur ariégeois, héritier des conteurs de villages Samedi 27 janvier, 20h30 Salle Albert Bourson | Norroy-le-Veneur 15,00 €

L’Association Sports et Détente de Norroy Le Veneur organise une soirée contée avec l’exellent Olivier de Robert venu directement de son Ariège natale vous conter ses histoires. On y trouve d’étranges personnages, tant bons que méchants, toujours surprenants, bardés des vérités et de la sagesse des générations de terriens qui les ont fait naître…

A mettre entre toutes les oreilles, histoires d’en rire et histoires à faire frémir.

En continuant à fouiller dans cette besace à mémoire, on y trouve aussi des bouts de traditions orales glannées dans le monde entier, au hasard de ses voyages. Le conte se fait alors prétexte au voyage et porte ouverte sur les autres cultures…

Salle Albert Bourson | Norroy-le-Veneur 27 Rue de Charrau, 57140 Norroy-le-Veneur Norroy-le-Veneur 57140 Moselle Grand Est

conte soirée