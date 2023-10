Loto de l’association Courants d’Airs Salle Alauna Secondigny Secondigny, 5 novembre 2023, Secondigny.

Secondigny,Deux-Sèvres

Loto animé par Danièle

Loto. Au profit des élèves de l’école de musique de l’association Courants d’Airs.

Ouverture des portes à 13H.

Buffet et buvette.

Payant..

Salle Alauna Secondigny

Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Loto hosted by Danièle

Loto. To benefit the music school students of the Courants d’Airs association.

Doors open at 1pm.

Buffet and refreshments.

Charges apply.

Loto presentado por Danièle

Loto. A beneficio de los alumnos de la escuela de música Courants d’Airs.

Apertura de puertas a las 13.00 horas.

Buffet y bar.

De pago.

Lotto, das von Danièle moderiert wird

Lotto spielen. Zugunsten der Schüler der Musikschule des Vereins Courants d’Airs.

Türöffnung um 13 Uhr.

Buffet und Getränkestand.

Kostenpflichtig.

