Thé-Dansant Salle Alauna Secondigny Secondigny Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Secondigny Thé-Dansant Salle Alauna Secondigny Secondigny, 26 octobre 2023, Secondigny. Secondigny,Deux-Sèvres Thé-Dansant animé par Dominique et Stéphanie FLOQUET. Organisé par la Petite Reine du Beugnon-Thireuil..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 19:00:00. .

Salle Alauna Secondigny

Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Thé-Dansant hosted by Dominique and Stéphanie FLOQUET. Organized by La Petite Reine du Beugnon-Thireuil. Thé-Dansant presentado por Dominique y Stéphanie FLOQUET. Organizado por la Petite Reine du Beugnon-Thireuil. Thé-Dansant unter der Leitung von Dominique und Stéphanie FLOQUET. Organisiert von der Petite Reine du Beugnon-Thireuil. Mise à jour le 2023-09-22 par CC Parthenay Gâtine Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Secondigny Autres Lieu Salle Alauna Secondigny Adresse Salle Alauna Secondigny Ville Secondigny Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Salle Alauna Secondigny Secondigny latitude longitude 46.60103;-0.40916

Salle Alauna Secondigny Secondigny Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/secondigny/