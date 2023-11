Soirée cabaret: Gati-Foot retourne en enfance Salle Alauna Secondigny, 1 décembre 2023, Secondigny.

Secondigny,Deux-Sèvres

Le club de football intercommunal de Gati-foot propose son cabaret-spectacle le vendredi 1er et samedi 2 décembre 2023 à la salle Alauna de Secondigny. Chants, danses et sketchs au programme pour passer un bon moment tous ensemble.

Rendez-vous à 20h30.

Entrée à 10€ et gratuit pour les -12 ans.

Buvette et restauration sur place.

Réservations auprès de Flavien Pied.

2023-12-01 fin : 2023-12-02 . .

Salle Alauna

Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Gati-foot intercommunal soccer club will be staging its cabaret-show on Friday December 1 and Saturday December 2, 2023 at the Salle Alauna in Secondigny. Singing, dancing and sketches are on the program for a great time together.

See you at 8.30pm.

Admission 10? and free for children under 12.

Refreshments and catering on site.

Bookings with Flavien Pied

El club de fútbol intercomunal Gati-foot organiza su espectáculo de cabaret el viernes 1 y el sábado 2 de diciembre de 2023 en la Sala Alauna de Secondigny. Cantos, bailes y sketches para pasar un buen rato juntos.

Nos vemos a las 20.30 h.

Entrada 10? y gratuita para los menores de 12 años.

Refrescos y catering in situ.

Reservas con Flavien Pied

Der gemeindeübergreifende Fußballverein Gati-foot bietet am Freitag, den 1. und Samstag, den 2. Dezember 2023 im Alauna-Saal in Secondigny sein Kabarett-Spektakel an. Gesang, Tanz und Sketche stehen auf dem Programm, um eine gute Zeit zusammen zu verbringen.

Treffpunkt ist um 20:30 Uhr.

Der Eintritt kostet 10 ? und ist für Kinder unter 12 Jahren kostenlos.

Getränke und Speisen vor Ort.

Reservierungen bei Flavien Pied

