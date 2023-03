Kan Ar Bobl – Stages de musique et chant Salle Alan Meur, Questembert (56)

Kan Ar Bobl – Stages de musique et chant Salle Alan Meur, Questembert (56), 11 mars 2023, . Kan Ar Bobl – Stages de musique et chant Samedi 11 mars, 10h00 Salle Alan Meur, Questembert (56) adhérent 3€ / non adhérent 13€ Salle Alan Meur, Questembert (56) 67, Rue Cadoudal Salle Alan Meur, 56230 Questembert, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T10:00:00+01:00 – 2023-03-11T14:00:00+01:00

2023-03-11T10:00:00+01:00 – 2023-03-11T14:00:00+01:00 nivernais danse

Détails Autres Lieu Salle Alan Meur, Questembert (56) Adresse 67, Rue Cadoudal Salle Alan Meur, 56230 Questembert, France Age max 110 Lieu Ville Salle Alan Meur, Questembert (56)

Salle Alan Meur, Questembert (56) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//