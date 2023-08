Atelier chant en breton Salle Alan Meur Questembert Catégories d’Évènement: Morbihan

Questembert Atelier chant en breton Salle Alan Meur Questembert, 25 septembre 2023, Questembert. Atelier chant en breton Lundi 25 septembre, 20h00 Salle Alan Meur payant Atelier chant en breton, à partir du lundi 25 septembre,

2 fois par mois.

Salle Alan Meur n°4. Salle Alan Meur 5 rue Cadoudal Questembert Questembert 56230 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://andon.bzh/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-25T20:00:00+02:00 – 2023-09-25T21:15:00+02:00

chant breton

