Soirée Dahu – Bal&Cantèra Salle Alamzic, Bagnères-de-Bigorre (65)
Soirée Dahu – Bal&Cantèra Salle Alamzic, Bagnères-de-Bigorre (65), 20 janvier 2024, .
Soirée Dahu – Bal&Cantèra Samedi 20 janvier 2024, 20h00 Salle Alamzic, Bagnères-de-Bigorre (65) 10
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2024-01-20T20:00:00+01:00 – 2024-01-21T00:00:00+01:00
Fin : 2024-01-20T20:00:00+01:00 – 2024-01-21T00:00:00+01:00
Salle Alamzic, Bagnères-de-Bigorre (65) Place du Foirail
Salle Alamzic, 65200 Bagnères-de-Bigorre, France
baltrad balfolk