SATURDAY’S FOLIES Salle Alain Ruault La Barben, 25 novembre 2023, La Barben.

La Barben,Bouches-du-Rhône

Soirée dansante avec DJ MAX le 25 novembre 2023 à partir de 21 h. Musique des années 90 à nos jours..

2023-11-25 21:00:00 fin : 2023-11-25 01:30:00. EUR.

Salle Alain Ruault

La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Dance party with DJ MAX on November 25, 2023 from 9 pm. Music from the 90s to today.

Fiesta de baile con DJ MAX el 25 de noviembre de 2023 a partir de las 21:00 horas. Música desde los años 90 hasta la actualidad.

Tanzabend mit DJ MAX am 25. November 2023 ab 21 Uhr. Musik von den 90ern bis heute.

