Une dizaine d'associations s'associent pour vous proposer La fête des possibles : Un coup de Meung pour la planète, Le lab'O, Cléry en transition, Les Ateliers Ligétériens, De la graine aux fruits, Le Coquelicot, le Réseau des AMAPs Centre Val de Loire, les groupes du programme Life LetsGo4Climate, Le Pays Loire Beauce et Les fous de Bassan.

Au programme , les Ateliers des possibles, ouverts à tous !

Rencontres, animations et ateliers avec les associations présentes : jardins partagés, forêt verger, compost, cuisine alternative, AMAPs, initiatives locales, logiciels libres, eau, mobilité, réemploi, réparation de vélo, énergie citoyenne, discussion carbone…

Mais aussi des tables rondes :

14h30 : Jardin résilient

15h30 : Energie citoyenne

16h30 : De la sobriété à la création d'une AMAP

