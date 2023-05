Match d’improvisation théâtrale : LILA VS LITO salle Alain COLAS, 27 mai 2023, Lille.

Match d’improvisation théâtrale : LILA VS LITO Samedi 27 mai, 20h00 salle Alain COLAS 12 € plein tarif 10 € tarif réduit

Dans la patinoire, l’arbitre imposera ses thèmes, ses catégories et ses humeurs aux comédiens et comédiennes qui feront jouer leur imagination, fonctionner leurs méninges et se rencontreront pour les mettre en scène.

Nos deux équipes sont prêtes à en découdre et à vous offrir un spectacle inoubliable.

Seul le public décidera du score de la soirée en votant pour chaque improvisation préférée.

Le match se déroulera en plusieurs rounds, durant lesquels les joueurs devront improviser sur des thèmes imposés et faire preuve de créativité et d’esprit d’équipe.

Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à regarder le match que nous en aurons à jouer. Alors, préparez-vous à rire et à passer un bon moment en notre compagnie !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T20:00:00+02:00 – 2023-05-27T22:30:00+02:00

