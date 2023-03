Soirée « Chanson française » Salle Alain-Bashung Saint-Julien-du-Sault Catégories d’Évènement: Saint-Julien-du-Sault

Yonne

Soirée « Chanson française » Salle Alain-Bashung, 30 mars 2023, Saint-Julien-du-Sault. Soirée « Chanson française » Jeudi 30 mars, 20h00 Salle Alain-Bashung libre participation Valorisation de la chanson française Présentation et discussion par Ange Bizet (président de l’ADELFY, association de défense et d’étude de la langue française de l’Yonne) et Jean-Claude Duquenne (président d’Entre-Nous, association de chanson française) Concert avec la participation d’auteurs-compositeurs-interprètes : Jean-Sébastien Bressy, Ewens, Stéphie. Salle Alain-Bashung Place de la Liberté 89330 Saint-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0683523846 https://www.facebook.com/Adelfydlf/ Jolie et confortable salle du cinéma de Saint-Julien-du Sault. parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T20:00:00+02:00 – 2023-03-30T22:00:00+02:00

2023-03-30T20:00:00+02:00 – 2023-03-30T22:00:00+02:00 ©ADELFY

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Julien-du-Sault, Yonne Autres Lieu Salle Alain-Bashung Adresse Place de la Liberté 89330 Saint-Julien-du-Sault Ville Saint-Julien-du-Sault Departement Yonne Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Salle Alain-Bashung Saint-Julien-du-Sault

Salle Alain-Bashung Saint-Julien-du-Sault Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-julien-du-sault/

Soirée « Chanson française » Salle Alain-Bashung 2023-03-30 was last modified: by Soirée « Chanson française » Salle Alain-Bashung Salle Alain-Bashung 30 mars 2023 Saint-Julien-du-Sault Salle Alain-Bashung Saint-Julien-du-Sault

Saint-Julien-du-Sault Yonne