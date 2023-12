Soirée Celtique Salle Aillaud, La Seyne-sur-Mer (83) Soirée Celtique Salle Aillaud, La Seyne-sur-Mer (83), 9 mars 2024 18:00, . Soirée Celtique Samedi 9 mars 2024, 19h00 Salle Aillaud, La Seyne-sur-Mer (83) Gratuit Soirée Celtique avec le groupe TRAOUMAD pour fêter, avec un peu d’avance, la Saint-Patrick. de 19h00 à 22h30 environ Animation: Paul Dumartin Buvette et tartinerie sur place Belle ambiance festive ! source : événement Soirée Celtique publié sur AgendaTrad Salle Aillaud, La Seyne-sur-Mer (83) Rue Charles Gounod

Salle Aillaud, 83500 La Seyne-sur-Mer, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46964 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-09T19:00:00+01:00 – 2024-03-09T23:00:00+01:00

2024-03-09T19:00:00+01:00 – 2024-03-09T23:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Heure : 18:00 Autres Lieu Salle Aillaud, La Seyne-sur-Mer (83) Adresse Rue Charles Gounod Salle Aillaud, 83500 La Seyne-sur-Mer, France Age max 110 Lieu Ville Salle Aillaud, La Seyne-sur-Mer (83) Latitude 43.102577 Longitude 5.876917 latitude longitude 43.102577;5.876917

Salle Aillaud, La Seyne-sur-Mer (83) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//