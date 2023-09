Fête de la science: yoga sur chaise salle Agora Montfaucon-en-Velay, 11 octobre 2023, Montfaucon-en-Velay.

Montfaucon-en-Velay,Haute-Loire

Atelier de « yoga sur chaise » , Salle Agora 10h – POUR SENIORS Pratique corporelle, adaptée, pour faire le lien avec la santé « Pratique corporelle et se maintenir en forme ». Gratuit.

2023-10-11 fin : 2023-10-11 . .

salle Agora

Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Chair yoga » workshop, Salle Agora 10am ? FOR SENIORS Adapted bodily practice to make the link with health « Bodily practice and keeping in shape ». Free

Taller de « yoga en silla », Salle Agora 10h ? PARA SENIORS Práctica corporal adaptada para establecer el vínculo con la salud « Practicar el cuerpo y mantenerse en forma ». Gratis

Workshop « Yoga auf dem Stuhl » , Agora-Saal 10 Uhr ? FÜR SENIOREN Angepasste Körperübungen, um eine Verbindung zur Gesundheit herzustellen « Körperübungen und sich in Form halten ». Kostenlos

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon