FENOAMBY à Jaunay-Marigny (86) SALLE AGORA Jaunay-Marigny, 14 octobre 2023, Jaunay-Marigny.

FENOAMBY à Jaunay-Marigny (86) Samedi 14 octobre, 19h00 SALLE AGORA 20€ / gratuit pour les moins de 12 ans / Les réservations sont obligatoires et doivent être effectuées avant le 7 octobre 2023

Auteur-compositeur et poly-instrumentistes (Kabossy, Valiha, Marovany, Guitare et Harmonica , accordéon diatonique, Blap , percussionniste , batteur ), Paul Marius Fontaine alias (Fenoamby) est originaire du Nord Est de Madagascar.

Réunionnais d’adoption , chanteur charismatique aux registres multiples , de la complainte au salegy (rythme 6/8 , le plus populaire à Madagascar) le plus endiablé , en passant par le reggassy (reggae malgache), le Maloya de l’île de la Réunion et le rock zoulou du sud Afrique , il forme le groupe Fenoamby dans les années 90.

Enregistrant cinq albums, Fenoamby se fait très vite une réputation dans tout l’océan Indien, poursuit une carrière internationale et s’installe en France en 1998. Variant les rythmes , Fenoamby est le porte flambeau de l’Ile rouge Madagascar et plus largement de l’Océan Indien.

———–

L’association MADIA, qui soutient l’école de Maroamboka, est à l’origine de cette initiative qui permettra de récolter des fonds. Le prix d’entrée est de 20 € pour les personnes âgées de 12 ans et plus. Les réservations sont obligatoires et doivent être effectuées avant le 7 octobre 2023. Un espace de restauration offrant des spécialités malagasy ainsi que des boissons sera disponible sur place.

Pour réserver et obtenir davantage d’informations, vous pouvez contacter l’association par SMS aux numéros suivants : 06 72 47 33 82, 06 83 08 23 02, ou 06 72 72 50 21. Ne manquez pas cette soirée musicale exceptionnelle !

–

Un concert mis en ligne sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net

–

SALLE AGORA 86130 JAUNAY MARIGNY Jaunay-Marigny Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 76 47 33 82 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 83 08 23 02 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 72 72 50 21 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T19:00:00+02:00 – 2023-10-14T22:00:00+02:00

2023-10-14T19:00:00+02:00 – 2023-10-14T22:00:00+02:00

MADAGASCAR FENOAMBY