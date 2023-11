Soirée théâtre pour les 60 ans de l’Unafam Salle Agora Guilherand-Granges Catégories d’Évènement: Ardèche

Guilherand-Granges Soirée théâtre pour les 60 ans de l’Unafam Salle Agora Guilherand-Granges, 14 décembre 2023, Guilherand-Granges. Soirée théâtre pour les 60 ans de l’Unafam Jeudi 14 décembre, 19h30 Salle Agora Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles

Inscription obligatoire: unafam0726@gmail.com ou 04 26 42 02 73 Pour fêter les 60 ans de l’Unafam, les délégations Ardèche et Drôme ont le plaisir de vous convier à une représentation de Marys’ à minuit, de Serge Valletti. A l’Agora de Guilherand-Granges, le jeudi 14 décembre 2023

Accueil à partir de 19h30, représentation à 20h00 A l’issue du spectacle, un pot nous permettra de fêter ensemble l’évènement.

Inscription obligatoire : unafam0726@gmail.com N’hésitez pas à partager cette invitation autour de vous. Nous espérons vous retrouver nombreux! Salle Agora 222 avenue Georges Clémenceau guilherand granges Guilherand-Granges 07500 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « unafam0726@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0426420273 »}] [{« link »: « mailto:unafam0726@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

