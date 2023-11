Concert de Ste Cécile – Etretat Salle Adolphe Boissay Étretat Catégories d’Évènement: Étretat

Seine-Maritime Concert de Ste Cécile – Etretat Salle Adolphe Boissay Étretat, 17 novembre 2023, Étretat. Concert de Ste Cécile – Etretat Vendredi 17 novembre, 20h45 Salle Adolphe Boissay Entrée libre L’OHGM donnera son traditionnel concert de Ste Cécile en « avant-première » à la salle Adolphe Boissaye d’Etretat ( Rue Notre Dame) le vendredi 17 novembre à 20h45. Au programme : Jacob De Haan, Bert Appermont, Elvis et d’autres surprises… Entrée libre, venez nombreux… Salle Adolphe Boissay 1 rue Notre Dame 76790 ETRETAT Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

