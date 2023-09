Atelier maquillage Halloween à côté du Château de Duras Salle accueil Mairie Duras, 31 octobre 2023, Duras.

Duras,Lot-et-Garonne

En attendant la soirée Halloween, atelier maquillage, de 14h à 18h.

Si vous voulez vous transformer en citrouille, sorcière ou zombie, des stands de maquillage seront présents dans la salle d’accueil de la mairie à côté du château.

Tremblez, Halloween revient au Château de Duras !.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 18:00:00. .

Salle accueil Mairie

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



In the run-up to the Halloween party, make-up workshops from 2pm to 6pm.

If you’d like to transform yourself into a pumpkin, witch or zombie, make-up stands will be available in the reception area of the town hall next to the château.

Shiver, Halloween is back at Château de Duras!

En vísperas de la noche de Halloween, habrá un taller de maquillaje de 14:00 a 18:00 horas.

Si quiere transformarse en calabaza, bruja o zombi, habrá puestos de maquillaje en la sala de recepción del ayuntamiento, junto al castillo.

Estremézcase, Halloween vuelve al castillo de Duras

In Erwartung der Halloween-Party: Schminkworkshop von 14 bis 18 Uhr.

Wenn Sie sich in einen Kürbis, eine Hexe oder einen Zombie verwandeln wollen, gibt es Schminkstände im Empfangsraum des Rathauses neben dem Schloss.

Zittert, Halloween kommt zurück ins Schloss Duras!

Mise à jour le 2023-09-28 par OT du Pays de Duras – CDT47