Pièce de théatre – Minuit Chrétien Vendredi 29 septembre, 20h30 Salle Abri Champêtre – Beaumont-sur-Lèze tarif : 10euro / adhérent : 7euro – sur réservation Beaum'O Cœur, vous donne rendez-vous avec la Troupe de théâtre Amateur « les Rastaquouères » de Fonsorbes, le vendredi 29 septembre à 20h30 à l'Abri Champêtre de Beaumont Sur Lèze. Ils joueront pour vous :

« Minuit: Chrétien » :

Dans une petite bourgade provinciale, une famille se réunit pour Noël avec tout ce que ce genre de festivités peut réveiller de non-dits, de petits drames et de grandes disputes, colorant alors la soirée et les relations familiales d'un sentiment doux-amer.

2023-09-29T20:30:00+02:00 – 2023-09-29T23:59:00+02:00

