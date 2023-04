Théâtre – « Bouche Cousue! » Salle Abri Champêtre – Beaumont-sur-Lèze, 26 mai 2023, Beaumont-sur-Lèze.

Théâtre – « Bouche Cousue! » Vendredi 26 mai, 20h30 Salle Abri Champêtre – Beaumont-sur-Lèze

Comédie burlesque « Bouche Cousue! » par Le Petit Fauteuil Rouge

Vous tomberez en plein conte et règlement de comptes à coup de formules magiques et de mots fratricides, une parodie avec beaucoup d’humour et de dérision.

Une rivalité entre deux sœurs, dont les rancœurs de l’enfance refont surface. Comme dans un conte classique « il était une fois » dans un vieux manoir : une méchante rancunière, une esclave hypocrite, une jeune sœur crédule. Et au milieu, un miroir plus vrai que nature prisonnier de ce manoir et de ses secrets…

Vous assisterez à un mélange de potions, de transformations…et même d’escargots… Prenez garde ! Il y a aussi quelques cafards qui traînent !!! Ce conte revisité anachronique s’annonce combatif…Mais…Bouche cousue !

On n’en dira pas plus !

Salle Abri Champêtre – Beaumont-sur-Lèze abri champêtre beaumont sur lèze Beaumont-sur-Lèze 31870 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T20:30:00+02:00 – 2023-05-26T22:30:00+02:00

