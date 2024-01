Concert à Saint-Germain : « Musiques de Films » 2 guitares et piano – Festival MPVG Salle Abel Demay Saint-Germain, dimanche 4 février 2024.

Musiques de films : Concert souvenirs… Enio Morricone, Michel Legrand, Nino Rota… Dimanche 4 février, 16h00 Salle Abel Demay Adulte – 17€ / Réduit – 12€ / Gratuit -12 ans

Début : 2024-02-04T16:00:00+01:00 – 2024-02-04T17:30:00+01:00

Fin : 2024-02-04T16:00:00+01:00 – 2024-02-04T17:30:00+01:00

L’association Musique et Patrimoine en Vienne et Gartempe et l’association Résonances de Gartempe proposent des concerts hors saison estivale avec leur programmation commune « Les Beaux Dimanches » sur le Montmorillonnais.

Les musiques de film nous accompagnent à travers le temps et celles d’Ennio Morricone, de Michel Legrand, de Nino Rota, pour ne citer qu’eux ne font pas exception. Les transcriptions d’Eric Franceries nous invitent à une nouvelle écoute, une nouvelle interprétation grâce à la forme quatuor à cordes et deux guitares.

Salle Abel Demay Route de la Trimouille Saint-Germain Saint-Germain 87310 Vienne Nouvelle-Aquitaine

