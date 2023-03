PIROUETTES & BALIVERNES Salle Abel Demay, 25 mars 2023, Saint-Germain.

PIROUETTES & BALIVERNES Samedi 25 mars, 16h30 Salle Abel Demay Jeune public et famille – durée 1h – accès libre – réservation possible

Vos gambettes vous démangent ? Vous avez peur de rouiller des genoux ? Vos oreilles sont-elles poussièreuses ?

Un seul remède : Pirouettes et Balivernes !

Marion et Thomas vous embarquent dans un univers musical riche et pétillant au son de la guitare, de la batterie, du violon, de l’accordéon, du ukulélé, de la base… et j’en passe ! Pour faire danser petits et grands !

Salle Abel Demay 86310 saint germain Saint-Germain 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0951952709 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@mjcvam.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://mjcvam.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T16:30:00+01:00 – 2023-03-25T17:30:00+01:00

2023-03-25T16:30:00+01:00 – 2023-03-25T17:30:00+01:00

Spectacle Bal