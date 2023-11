Sainte-Cécile – soirée tapas Salle Abbé Robert Delprat Saint-Geniès, 25 novembre 2023, Saint-Geniès.

Saint-Geniès,Dordogne

Venez assister à la Sainte-Cécile, pour célébrer la fête des musiciens ! Apéritif offert en musique animé par l’orchestre de la Saint-Roch à partir de 19h30, et soirée tapas à partir de 20h30, avec le Duo Christiana en concert !

Au menu : tourin, tapas, et gâteaux aux pommes

Réservation par télép.

2023-11-25

Salle Abbé Robert Delprat

Saint-Geniès 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and join us for the Sainte-Cécile festival, a celebration of musicians! A musical aperitif hosted by the Saint-Roch orchestra from 7:30pm, followed by a tapas evening from 8:30pm, with a concert by Duo Christiana!

On the menu: tourin, tapas and apple cakes

Reservations by phone

Acérquese a la fiesta de los músicos en Sainte-Cécile Aperitivo musical a cargo de la orquesta de Saint-Roch a partir de las 19.30 h, seguido de una velada de tapas a partir de las 20.30 h, ¡con un concierto del Dúo Christiana!

En el menú: tourin, tapas y tartas de manzana

Reservas por teléfono

Seien Sie bei der Sainte-Cécile dabei, um das Fest der Musiker zu feiern! Ab 19:30 Uhr gibt es einen Aperitif mit musikalischer Begleitung durch das Orchester Saint-Roch und ab 20:30 Uhr einen Tapas-Abend mit einem Konzert des Duo Christiana!

Auf der Speisekarte: Turin, Tapas und Apfelkuchen

Reservierung per Telep

