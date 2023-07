Athée sur Cher, un village de passeurs Salle Abbé-Lacour Athée-sur-Cher Catégories d’Évènement: Athée-sur-Cher

Indre-et-Loire Athée sur Cher, un village de passeurs Salle Abbé-Lacour Athée-sur-Cher, 17 septembre 2023, Athée-sur-Cher. Athée sur Cher, un village de passeurs Dimanche 17 septembre, 15h00 Salle Abbé-Lacour Etre chaussé pour la marche. Participation libre Randonnée historique de 6km sur la ligne de démarcation. Histoires de solidarité entre candidats au passage de la ligne de démarcation et passeurs. Salle Abbé-Lacour Rue de l’Eglise, 37270 Athée-sur-Cher Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 50 68 09 https://athee-sur-cher.fr/ Salle dédiée à l’Abbé Marcel Lacour, résistant ayant permis le passage de la Ligne de Démarcation à plus de 2000 candidats à la liberté. Il fut arrêté et mourut en Déportation en 1944. Accès à pied, parkings à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

