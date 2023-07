Expositions Salle Abbé-Lacour Athée-sur-Cher Catégories d’Évènement: Athée-sur-Cher

Indre-et-Loire Expositions Salle Abbé-Lacour Athée-sur-Cher, 16 septembre 2023, Athée-sur-Cher. Expositions 16 et 17 septembre Salle Abbé-Lacour Deux expositions :

– Athée dans la Seconde Guerre mondiale, un village de passeurs et

– La ligne de démarcation en Touraine. Salle Abbé-Lacour Rue de l’Eglise, 37270 Athée-sur-Cher Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 50 68 09 https://athee-sur-cher.fr/ Salle dédiée à l’Abbé Marcel Lacour, résistant ayant permis le passage de la Ligne de Démarcation à plus de 2000 candidats à la liberté. Il fut arrêté et mourut en Déportation en 1944. Accès à pied, parkings à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Karine Patin Détails Catégories d’Évènement: Athée-sur-Cher, Indre-et-Loire Autres Lieu Salle Abbé-Lacour Adresse Rue de l'Eglise, 37270 Athée-sur-Cher Ville Athée-sur-Cher Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Salle Abbé-Lacour Athée-sur-Cher

Salle Abbé-Lacour Athée-sur-Cher Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/athee-sur-cher/