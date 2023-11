Loto Salle A. Pradel Ébreuil, 19 novembre 2023, Ébreuil.

Ébreuil,Allier

Organisé par Les Amis de l’Abbatiale.

De nombreux lots et bons d’achat à gagner. Buvette et pâtisseries sur place..

2023-11-19 14:00:00

Salle A. Pradel

Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by Les Amis de l’Abbatiale.

Lots of prizes and vouchers to be won. Refreshments and pastries on site.

Organizado por Les Amis de l’Abbatiale.

Muchos premios y vales para ganar. Refrescos y bollería.

Organisiert von Les Amis de l’Abbatiale (Freunde der Abteikirche).

Zahlreiche Preise und Einkaufsgutscheine zu gewinnen. Getränke und Gebäck vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de tourisme Val de Sioule