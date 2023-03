Concert ensemble de guitares classiques Salle à manger, 28 mai 2023, Le Creusot Le Creusot.

2023-05-28 – 2023-05-28

EUR Concert organisé par l’association « Six Cordes au Creusot » pour clôturer la deuxième rencontre de guitare classique. Au programme, danses du XVIe au XXe siècle.

Un week-end musical est organisé les 27 et le 28 mai prochains par l’association « Six Cordes Au Creusot ». Il permettra à des guitaristes classiques , venant de France et de l’étranger de se retrouver pour partager le plaisir de jouer ensemble.

L’association « Six Cordes Au Creusot » est une association de guitaristes classiques. Elle a déjà organisé une rencontre les 6 et 7 novembre 2021 et le concert final au petit théâtre du château de la Verrerie avait rencontré un franc succès.

sixcordesaucreusot@gmail.com http://fred-bousquet.fr/rencontres_guitares.html

dernière mise à jour : 2023-03-19