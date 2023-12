Après-midi loisirs un mardi sur 2 salle à la Mairie Saint-Priest-les-Fougères Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Priest-les-Fougères Après-midi loisirs un mardi sur 2 salle à la Mairie Saint-Priest-les-Fougères, 12 décembre 2023 14:00, Saint-Priest-les-Fougères. Saint-Priest-les-Fougères,Dordogne Belote, tarot, scrabble, Rummikubsuivi d’un goûter ou casse-croute à partir du mardi 5 septembre puis tous les 15 jours..

2023-12-12 fin : 2023-12-12 . .

salle à la Mairie

Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Belote, tarot, scrabble, Rummikubsuivi d'un goûter ou casse-croute à partir du mardi 5 septembre puis tous les 15 jours.

Boule, Tarot, Scrabble, Rummikubs mit einem Snack oder Imbiss ab Dienstag, den 5. September und danach alle zwei Wochen.

