Soirée jeux à Vers Salle à côté de la mairie de Vers Saint Géry-Vers, 27 octobre 2023, Saint Géry-Vers.

Saint Géry-Vers,Lot

Des adultes & des jeux vous propose une soirée jeux » gros jeux » à Vers le vendredi 27 octobre à partir de 20h.

2023-10-27 20:00:00 fin : 2023-10-27 . EUR.

Salle à côté de la mairie de Vers

Saint Géry-Vers 46330 Lot Occitanie



Des adultes & des jeux invites you to an evening of « big games » at Vers on Friday, October 27, starting at 8 p.m

Des adultes & des jeux organiza una velada de « grandes juegos » en Vers el viernes 27 de octubre a partir de las 20.00 horas

Des adultes & des jeux bietet Ihnen einen Spieleabend « Gros jeux » in Vers am Freitag, den 27. Oktober ab 20 Uhr an

