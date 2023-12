Salut les jeunes talents – Comme un air de The Voice en Aveyron Salle 7-77 Olemps, 1 décembre 2023, Olemps.

Olemps,Aveyron

6ème édition de la soirée « Salut les jeunes talents » pour permettre à de jeunes chanteuses et chanteurs de se produire sur scène dans des conditions de » Live » avec des musiciens et des accompagnateurs. Une soirée riche en émotions et en frissons!.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

Salle 7-77

Olemps 12510 Aveyron Occitanie



6th edition of the « Salut les jeunes talents » evening, giving young singers the chance to perform live on stage with musicians and accompanists. An evening rich in emotion and thrills!

la 6ª edición de la velada « Salut les jeunes talents » brinda a los jóvenes cantantes la oportunidad de actuar en directo en el escenario con músicos y personal de apoyo. Una velada llena de emoción y emoción

ausgabe des Abends « Salut les jeunes talents », um jungen Sängerinnen und Sängern die Möglichkeit zu geben, unter « Live »-Bedingungen mit Musikern und Begleitern aufzutreten. Ein Abend voller Emotionen und Gänsehaut!

Mise à jour le 2023-11-27 par Audrey Vergnes