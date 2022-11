Séminaire PoSST-Droit Salle 3K07, troisième étage de l’ENS Paris-Saclay (bâtiment ouest), 25 novembre 2022, Gif-sur-Yvette.

Le 25 novembre 2022 aura lieu à l’ENS Paris-Saclay une séance du séminaire PoSST-Droit lors duquel deux intervenants présenteront leurs travaux de 10h à 13h.

Le 25 novembre 2022 aura lieu à l’ENS Paris-Saclay une séance du séminaire PoSST-Droit lors duquel deux intervenants présenteront leurs travaux de 10h à 13h :

– Michelle Stéfano, (Ph.D., Folklife Specialist since 2016 at the American Folklife Center in the Library of Congress, Washington) : « Legal, Political, and Ethical Dimensions of Safeguarding Intangible Cultural Heritage at the American Folklife Center »

– Vincent Gautrais (professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université de Montréal): « Gouvernance participative et droit du numérique ».

Participer à la réunion Zoom :

ID de réunion : 834 8973 7022

Code secret : 88152815



2022-11-25T10:00:00+01:00

2022-11-25T13:00:00+01:00

Thierry Cayatte – MSH Paris-Saclay