De la fourche à la fourchette…Non ! L'inverse ! Salle 2 ISA Millau, 7 décembre 2023

De la fourche à la fourchette…Non ! L’inverse ! Jeudi 7 décembre, 20h30 Salle 2 ISA

Cette conférence gesticulée est animée par Mathieu Dalmais.

Agronome militant, Il oriente son parcours autour de l’idéal démocratique de souveraineté alimentaire. Membre d’Ingénieurs Sans Frontières depuis 2008, aujourd’hui via l’association « Agricultures et souveraineté alimentaire », il prolonge également ce militantisme dans son parcours professionnel.

Dans cette conférence, il témoigne de sa prise de conscience de l’importance de proposer un accès de tous à une alimentation de qualité et des mécanismes de démocratie alimentaire pour mettre fin aux méfaits économiques, sociaux et écologiques du système agro-indutriel.

La découverte de la thématique de l’alimentation et de l’enjeu de démocratie alimentaire a poussé Mathieu Dalmais à s’associer à un travail de réflexion sur le projet de « Sécurité sociale de l’alimentation», qui a été élaboré avec le groupe Agricultures et Souveraineté Alimentaire d’Ingénieurs sans frontières.

Salle 2 ISA 32 Av. de la République, 12100 Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T20:30:00+01:00 – 2023-12-07T23:00:00+01:00

souveraineté alimentaire