Fèsta de la Sant Joan
Samedi 24 juin, 16h00
Salle 1, rdc, Le Vigan (30)
Gratuit

16 h : Saynètes de théâtre « La Sant Joan »
16h30 : Cinéma « L'occitan à et hors de l'école » avec les enfants du cursus bilingue de l'école publique du Vigan
17h15/30 – 19h : Balèti familial de la Sant Joan, tout public

Salle 1, Pierre Valette au Centre culturel Le Bourilhou.

Salle 1, rdc, Le Vigan (30)
5, Rue de la Carrierasse
30120 Le Vigan, France

