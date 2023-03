Les Blues Valentines Salle 1, 2, 3, soleil Lambesc Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Les Blues Valentines Salle 1, 2, 3, soleil, 11 mars 2023, Lambesc. Les Blues Valentines Samedi 11 mars, 20h00 Salle 1, 2, 3, soleil 10€ Samedi 11 mars 2023 – 20h– 1,2,3 Soleil – Lambesc

Concert-Débat

Dans une magnifique salle voûtée

Concert Jazz

suivi d’un Débat (sujet : politique sanitaire depuis mars 2020)

Grignotage sur place

Trio Les Blue Valentines

Julie Gobert, piano

Hélène Banoun, sax alto

Nicolas Orselly, contrebasse

Un trio jazz qui revisite des standards du jazz .

1,2,3 Soleil, – Lambesc 13410

Lieu, plan et consignes précises envoyées suite à la réservation

Réservation par mail swan4@orange.fr

Entrée : 10€ Salle 1, 2, 3, soleil 10, boulevard de la république 13410 Lambesc Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-03-11T20:00:00+01:00 – 2023-03-11T23:30:00+01:00

