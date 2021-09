Salins-les-Bains Salins-les-Bains Jura, Salins-les-Bains Salins Sur Scènes Salins-les-Bains Salins-les-Bains Catégories d’évènement: Jura

Salins-les-Bains Jura Salins-les-Bains EUR La Compagnie les Urbaindigènes vous propose la 6ème édition de Salins Sur Scènes, du vendredi 24 au dimanche 26 septembre Vendredi 24 septembre: 19h Inauguration collective – Place des Salines (durée 30min)

20h30 Concert “Adamsberg & Coco (durée 1h30) Samedi 25 septembre : 11h15 “Hamlet” par les batteurs de pavés – Place St Anatoile (durée 50 min)

13h30 “France profonde” par la Grosse situation – Place des Salines (durée 1h25)

14h30 et 17h “Francis sauve le monde” par le Cie Victor B – Place des Salines (durée 40 min)

au cours de la journée : “street labo” par Chloë ALIÉNOR

16h “Silento” par Xav To Yilo – Place des Salines (durée 30 min)

18h30 “Mort ou vif” par la Silembloc Compagnie – Parking du Musée du Sel (durée 60min)

20h45 concert du groupe 1.3.4.2 – esplanade du Musée du Sel (durée 75min)

