Salies-de-Béarn Partez à la découverte d’un sel d’exception ! Salines Salies-de-Béarn, 16 septembre 2023, Salies-de-Béarn. Partez à la découverte d’un sel d’exception ! Samedi 16 septembre, 10h30, 15h00, 16h30 Salines Gratuit. Entrée libre. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’explications sur la fabrication du sel, sur le site extérieur avec un guide.

L’univers du sel n’aura plus de secret pour vous ! Salines 1 avenue Jacques Dufourcq, 64270 Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 38 96 90 Présent naturellement sous les Pyrénées depuis des millions d’années, le sel de Salies-de-Béarn est protégé en profondeur dans des eaux dix fois plus salées que l’eau de mer. Il est obtenu par simple évaporation de ces eaux souterraines selon une méthode ancienne : dans une poêle à sel. Ce mode de production authentique et traditionnel confère à ce sel 100 % naturel et exceptionnellement riche en oligo-éléments, des qualités gustatives incomparables. Il est utilisé depuis des siècles sur les tables du Sud-Ouest de la France. Il est toujours préféré à tout autre sel par les professionnels de la salaison, notamment ceux du jambon de Bayonne. En effet, le sel de Salies-de-Béarn est préconisé dans le cadre de l’IGP jambon de Bayonne. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

