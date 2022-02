SALINES DE VILLENEUVE : FREQUENCE GRENOUILLE Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Catégories d’évènement: Hérault

Villeneuve-lès-Maguelone Hérault Villeneuve-lès-Maguelone EUR 0 0 A vos bottes, prêts… coassez !

Urodèles ou anoures ? Crapauds ou grenouilles ? Venez découvrir le monde

fascinant des amphibiens le temps d’une soirée.

Après une présentation en salle, partons découvrir les habitants de la mare du Site Naturel Protégé des Salines de Villeneuve. RDV SALINES DE VILLENEUVE

Gratuit Inscription obligatoire au : 04 67 13 88 57 ou salines@cenlr.org Sortie au crépuscule. Tout public.

