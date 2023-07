Journées Européennes du Patrimoine Saline Royale Arc-et-Senans, 16 septembre 2023, Arc-et-Senans.

Journées Européennes du Patrimoine 16 et 17 septembre Saline Royale Tarif journée spécifique de 9 € – Gratuit pour les – de 16 ans

Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1982, la Saline royale d’Arc-et-Senans est le chef d’œuvre de Claude Nicolas Ledoux (1736-1806), architecte visionnaire du siècle des Lumières. Depuis son ouverture en 1779, ce lieu est passé d’une manufacture royale productrice de sel à un centre culturel ouvert au public et visité par près de 130 000 personnes chaque année.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Saline royale invite son public à explorer son architecture, son histoire, son parc de 13 hectares et sa transformation récente à travers ses expositions et nouveaux aménagements. Au cours du parcours de visite, vous serez invités à participer à des activités en lien avec l’exposition temporaire « Le Monde de Folon », la nature et l’environnement.

Saline Royale 25610 Arc-et-Senans Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 54 45 45

La Saline Royale fonctionnait comme une usine intégrée où vivait presque toute la communauté du travail. Construite en forme d’arc de cercle, elle abritait lieux d’habitation et de production, soit 11 bâtiments en tout : la Maison du Directeur, les Écuries, les bâtiments des Sels Est et Ouest, les Commis Est et Ouest, les Berniers Est et Ouest, la Tonnellerie, le bâtiment des Gardes et la Maréchalerie.

Rendue obsolète par l’apparition de nouvelles technologies, la Saline Royale a fermé ses portes en 1895. Abandonnée, pillée, endommagée par un incendie en 1918, le Département du Doubs en a fait l’acquisition en 1927 la sauvant ainsi de la ruine. Trois campagnes de restauration successives achevées en 1996, lui redonnèrent son éclat.

Le parti architectural de la Saline royale, son histoire et sa réhabilitation en font un monument unique au monde qui s’ouvre aujourd’hui à tous les publics. Expositions, festival des jardins, concerts, résidences de chercheurs, animations pour les enfants, colloques, expériences innovantes ponctuent chaque saison culturelle. Route : A36 sortie Gendrey/Saline royale A39 sortie Poligny – Gare : TER Arc et Senans

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

