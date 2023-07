Contes extraordinaires : Au pays du sel Saline de Beauregard Asserac, 27 juillet 2023, Asserac.

Contes extraordinaires : Au pays du sel 27 juillet – 31 août, les jeudis Saline de Beauregard Inscription: 10, Inscription: 6

La compagnie Les Crieurs de Boucan présente les Contes extraordinaires au pays du sel !

Saline de Beauregard Marais salant de Pont d’armes, Rue des salorges 44410 Asserac Asserac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 60 57 29 26 »}, {« type »: « email », « value »: « lescrieursdeboucan@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lescrieursdeboucan.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/contes-extraordinaires-au-pays-du-sel-asserac.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T20:30:00+02:00 – 2023-07-28T06:30:00+02:00

2023-08-31T20:30:00+02:00 – 2023-09-01T06:30:00+02:00

CULTURE FAMILLE