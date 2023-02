Les plumes de la nuit Salin des Pesquiers Hyères Catégories d’Évènement: Hyères

Les plumes de la nuit Samedi 4 mars, 18h00

Conférence pour percer les mystères des rapaces nocturnes Salin des Pesquiers 1746 Route de Giens, La Capte, 83400 Hyeres La Capte Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur À l’occasion de la 15e « Nuit de la Chouette » nous vous invitons à partir à la rencontre de nos mystérieux voisins nocturnes à plumes. Qui sont-ils ? Comment différencie-t-on les chouettes des hiboux ? Comment sont-ils adaptés à la vie nocturne ? Pour percer ces mystères, nous vous proposons une conférence suivie d’une balade nocturne pour découvrir les bruits de la nuit.

Pour la sortie, prévoir une lampe de poche, des vêtements chauds et des chaussures adaptées

