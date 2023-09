Visites guidées du Salin de La Palme en petit train Salin de La Palme La Palme, 16 septembre 2023, La Palme.

Visites guidées du Salin de La Palme en petit train 16 et 17 septembre Salin de La Palme Visites guidées : 9.20 € enfants de 4 à 14 ans. 11,90 € à partir de 14 ans. Entrée libre. Informations : https://salindelapalme.com/ et https://www.cotedumidi.com/sit/pcular011v50gtqt-le-salin-de-la-palme/

Le salin de La Palme est l’un des principaux sites de saliculture de l’Aude avec plus de 400 hectares.

Terre blanche, rose et salée entre la mer, l’étang et la garrigue. Au loin le Canigou et tout près la falaise de Leucate.

La fabrication du sel est en osmose avec la nature.

Ici le vent et le soleil sont les alliés de l’homme depuis l’Antiquité. Le salin de La Palme était reconnu depuis l’époque romaine pour la qualité et la pureté de son sel. En venant sur ce site, vous serez conquis par l’authenticité des paysages et la force des éléments.

Autres visites dans le village à réaliser pour les JEP :

– La chapelle des Caveaux (visite guidée gratuite)

– La chapelle Saint Pancrace (visite guidée gratuite)

Visites libres pour découvrir les pépites du village de La Palme :

Profitons-en pour découvrir le joli village médiéval de La Palme.

– Le patrimoine bâti :

– L’église du XIIIe siècle,

– La porte de la Barbacane (ancien pont-levis du 8e siècle),

– La porte de la Tour de l’Horloge du 13e siècle,

– Les moulins,

– Les lavoirs,

Les vestiges du passé :

– La Via Domitia, la voie antique romaine, passe tout près de la chapelle Saint Pancrace.

– Les anciennes carrières :

L’ancienne carrière de marbre (proche de la carrière Lavoye, actuellement en activité, offre une vue panoramique sur l’étang, le salin avec ses structures géométriques caractéristiques, et au troisième plan, la Méditerranée.

L’ancienne carrière de meules à ciel ouvert, vestige romain où l’on peut découvrir les empreintes circulaires typiques préservées dans la roche issues de l’extraction de la pierre meulière (proche de la chapelle St Pancrace).

Le patrimoine naturel :

– La lagune, sa faune et sa flore. Téléchargez gratuitement l’application du PNR « Birdwatching » pour reconnaître les oiseaux de la région.

– Le salin (visites guidées d’avril à septembre en petit train – Boutique du terroir et restaurant « La Pacheyrasso »).

– La garrigue

– Les randos du village.

Salin de La Palme 3009 Chemin departemental 709, La Pacheyrasso, 11480 La Palme La Palme 11480 Aude Occitanie Couvrant une superficie de 400 hectares, le site est situé entre la partie nord de l'étang de La Palme et le bord de mer qui longe, la voie ferrée.

Les salins sont un produit de la longue histoire des rapports que l’homme a entretenu avec son environnement où nature et culture s’y expriment avec harmonie.

L’aire de camping-car du Salin est ouvert toute l’année. Sur la D709 : entre La Palme et Port La Nouvelle ; GPS : Longitude 3.01992365 – Latitude 42.9806238

