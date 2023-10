Grand Raid de Camargue Salin-de-Giraud Salin-de-Giraud, 14 octobre 2023, Salin-de-Giraud.

Samedi 14 octobre 2023

9 ème édition

Le Grand Raid de Camargue est un événement original dans le milieu de la course à pied, avec son tracé exclusif en pleine Réserve Naturelle Nationale protégée, exclusivement dans la propriété de la Compagnie des Salins du Midi.

Salin-de-Giraud, village de la commune d’Arles, abrite la récolte de l’orblanc depuis le 19 ème siècle. Un vrai savoir-faire !

Plusieurs distances sont déclinées : 66, 42, 30, 21, 7 km

On peut s’inscrire seul, entre amis, en club, ou dans le cadre du «Challenge Entreprises »

Lieux de départ et d’arrivée : Arènes de Salin-de-Giraud

L’objectif est de permettre aux coureurs de découvrir, dans le respect d’une démarche écoresponsable, le patrimoine naturel et humain de la Camargue

Salin-de-Giraud 13129 Salin-de-Giraud Salin-de-Giraud 13129 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T07:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

