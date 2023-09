Cet évènement est passé Carnet de balade urbaine « Salin-de-Giraud : entre sel et terre » salin de giraud Salin-de-Giraud Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Salin-de-Giraud Carnet de balade urbaine « Salin-de-Giraud : entre sel et terre » salin de giraud Salin-de-Giraud, 15 septembre 2023, Salin-de-Giraud. Carnet de balade urbaine « Salin-de-Giraud : entre sel et terre » 15 septembre – 15 octobre salin de giraud Carnet à télécharger gratuitement à cette adresse : http://carnets-balades-urbaines.fr/salin/ Les carnets de balades urbaines vous guident à travers l’architecture et l’urbanisme des villes du département des Bouches-du-Rhône. Découvrir Salin-de-Giraud c’est aller à la rencontre de la culture camarguaise, ses cabanes en toit de « sagne » (roseaux), ses arènes, c’est rentrer dans les paysages qui se déroulent à l’infini… mais c’est aussi découvrir l’histoire industrielle du sel et de ses ouvriers, ces agriculteurs de la mer venus du monde entier. Car Salin-de-Giraud abrite une des rares cités ouvrières de Provence avec ses corons en brique… C’est tout un quartier d’habitat construit par l’usine pour les ouvriers, employés, ingénieurs et même le patron ! Carnet à télécharger gratuitement à cette adresse : http://carnets-balades-urbaines.fr/salin/ Les carnets sont conçus par la Compagnie des rêves urbains et financés par la DRAC Paca et le Conseil départemental 13. salin de giraud Route de l’église de Barcarin, 13129 Arles Salin-de-Giraud 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://carnets-balades-urbaines.fr/salin/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:30:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Bouches-du-Rhône, Salin-de-Giraud Autres Lieu salin de giraud Adresse Route de l'église de Barcarin, 13129 Arles Ville Salin-de-Giraud

