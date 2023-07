Fête à Salin-de-Giraud Salin-de-Giraud Salin-de-Giraud, 13 juillet 2023, Salin-de-Giraud.

Fête à Salin-de-Giraud 13 – 16 juillet Salin-de-Giraud

13 – 14 – 15 juillet

Salin de Giraud

Place Carle Naudot

Trois soirées festives avec restauration sur place foodtruck et buvette par l’association Les Collègues. Des animations taurines et concours de boules sont également au programme de la fête du village :

13 juillet

18h – Course camarguaise Trophée Maurice Boisseau, arènes de Salin de Giraud

21h – Concert Fiesta Camacho

14 juillet

11h30 – abrivado avec la manade Lescot

15h – Concours de pétanque, boulodrome municipal

18h30 – bandido avec la manade Lescot

21h – The Groove Seekers et animation DJ

15 juillet

11h30 – abrivado avec la manade Lescot

18h – course camarguaise, Prouvenço Aficioun, arènes de Salin de Giraud

18h30 – bandido avec la manade Lescot

19h30 – Repas moules frites

21h – Yellow Car et animation DJ

16 juillet

15h – Concours de pétanque, boulodrome municipal

La fête foraine s’installe du 13 au 16 juillet

Salin-de-Giraud 13129 Salin-de-Giraud Salin-de-Giraud 13129 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.ville-arles.fr/mairie/villages/salin-de-giraud-villages-mairie/salin-de-giraud.php

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T18:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:59:00+02:00

2023-07-16T15:00:00+02:00 – 2023-07-16T19:00:00+02:00

fête nationale mairie annexe

Ville d’Arles