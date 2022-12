Le Téléthon à Salin-de-Giraud Salin-de-Giraud, 2 décembre 2022, Salin-de-Giraud.

Associations, particuliers et commerçants de Salin-de-Giraud se mobilisent autour du Téléthon

Salin-de-Giraud 13129 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Nicolas Rambier, président de l’Entente sportive de Salin-de-Giraud, revêt une nouvelle fois sa casquette de coordinateur du Téléthon à Salin. Depuis le début de la participation des Saliniers à la lutte contre les myopathies, en 2015, la cause rencontre toujours la même motivation.

Un collectif d’associations, des particuliers, de commerçants et d’artisans du village se mobilise pour appeler au don et organiser une buvette et de la restauration dont la recette des ventes sera reversée à l’AFM.

Au programme :

Vendredi 2 décembre de 8h30 à 12h, stand du Téléthon avec tombola, fougasses, pizzas faites maison et offertes par les commerçants, chocolat chaud, café, roses, au marché.

Samedi 3 décembre à partir de 13h, démonstrations d’arts martiaux et de danse, activités manuelles à la salle polyvalente et balades en poney sur le parvis.

Dimanche 4 décembre à 15h, grand loto à la salle polyvalente. animations et restauration à la salle polyvalente.

Renseignements, tél. 06 31 53 93 67.



