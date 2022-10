Conforter le grand Rhône aval – Dans les Bras du Rhône 2022 Salin-de-Giraud Salin-de-Giraud Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Conforter le grand Rhône aval – Dans les Bras du Rhône 2022 Salin-de-Giraud, 21 octobre 2022, Salin-de-Giraud. Conforter le grand Rhône aval – Dans les Bras du Rhône 2022 Vendredi 21 octobre, 10h00 Salin-de-Giraud

Afin d’améliorer la protection contre les inondations des communes de Salin-de-Giraud et Port-Saint-Louis-du-Rhône, les digues vont être confortées. Salin-de-Giraud 13129 Salin-de-Giraud Salin-de-Giraud 13129 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.cpierpa.fr »}]

https://www.ville-arles.fr/mairie/villages/salin-de-giraud-villages-mairie/salin-de-giraud.php Afin d’améliorer la protection contre les inondations des communes de Salin-de-Giraud et Port-Saint-Louis-du-Rhône, les digues vont être confortées. Les futures digues seront reconstruites en recul, éloignées du fleuve, quand il n’y a pas d’habitation.

Cela permettra de préserver les enjeux environnementaux tels que la ripisylve et de redonner de l’espace au fleuve.

Proposé par le SYMADREM (Syndicat mixte interrégional d’aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer)

Dans le cadre de la 6éme édition de Dans les Bras du Rhône.

Sortie Gratuite sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Infos et inscription : http://www.cpierpa.fr

